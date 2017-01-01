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Başkan Akyürek: "Ne mutlu yetimlere ve öksüzlere sahip çıkanlara"

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:48
Başkan Akyürek: "Ne mutlu yetimlere ve öksüzlere sahip çıkanlara"
Başkan Akyürek: "Ne mutlu yetimlere ve öksüzlere sahip çıkanlara"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İHH İnsanı Yardım Vakfı tarafından düzenlenen programda, yetim dostları ve çocuklarla buluştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İHH İnsanı Yardım Vakfı tarafından düzenlenen Kalpler Cennetin Çocukları İçin Buluşuyor programında yetim dostları ve çocuklarla bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Akyürek, "Ne mutlu yetimleri gündem yapanlara, yetim başı okşayanlara, yetimlere, öksüzlere sahip çıkanlara" diyerek sözlerine başladı.
Konya'nın bir vakıf şehri olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, "Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Vakıf Şehir kavramına en uygun şehirlerden birisi Konya idi. Konya'da yaşayanların bu manayı temsil etmesi, bu mirası hakkıyla taşıması ve bu şuurda olması beklenirdi. Bugün Konyamız nüfus yoğunluğuna göre en çok sivil toplum kuruluşu olan şehir konumunda. Resmi vakıf ve derneklerimizin dışında aynı zamanda vakıf insanlarımızın bulunduğu bir şehir. Belki onları çoğu insan tanımaz. Ama onlar mahallede, sokakta, beldede, köyde, oranın insanı ile ilgilenir. Kendisini hayırlı hizmetlere vakfetmiştir. İnsanımızın Konyamızın bu yapısını bilerek hareket etmesini diliyor. vakıf insan olmaya davet ediyorum" dedi.
Başkan Akyürek, İHH İnsani Yardım Derneğinin yöneticilerine, bağışçılarına ve katkı yapan herkese teşekkür etti. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın telefonla canlı bağlantı yaptığı programın sonunda Renkler ve Sözler İle Yetimin Kalbine Dokunuyorum isimli resim, slogan ve afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal ile çok sayıda yetim dostu katıldı.
(US-AH-Y)

14.05.2017 12:58:41 TSI
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