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"Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı" düzenlenecek

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:42
"Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı" düzenlenecek
- Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
- "İç göçün sebep ve sonuçları geniş şekilde ele alınacak"

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi işbirliği ile 'Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı' düzenleyecek.
2. Yeşilyurt Çalıştayı kapsamında düzenlenecek "Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı"na Malatya İnönü Üniversitesi ile İstanbul ve Dicle Üniversitelerinden bilim adamları ve akademisyenlerin katılacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Malatya ve Yeşilyurt İlçesinin tarihi, kültürel yapısı, ekonomik, sağlık, çevresel, toplum ve insan hayatına diren etki eden konuları bilim adamlarımızın çalışmalarıyla vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.
Bu kapsamda geçtiğimiz yıl İnönü Üniversitesi ile ortaklaşa Yeşilyurt Kent Kimliği Çalıştayı düzenlediklerini de belirten Polat, "2.Yeşilyurt Çalıştayı kapsamında bu kez 'Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı' düzenleyeceğiz. Malatya ve çevre illerdeki göç sorununun sebep ve sonuçlarının geniş çerçevede ele alınacağı Çalıştayımızı İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkeziyle işbirliğiyle düzenleyeceğiz. Çalıştayın açılış töreni 16 Mayıs Salı günü saat 09.30'da Ramada Otelde gerçekleşecektir" diye konuştu.
Bir gün sürecek olan Çalıştayımızda 'İç Göçün Sosyolojideki Görünümü', ' Malatya'nın Orta Sınıf ve Sermayeyi Tutamama Sorunsalı' konuları başta olmak üzere iç göçün ekonomik ve diğer sebepleri ile sonuçlarını içeren birçok başlıkta sunumlar yapılacak.
' Göç ve Aile', İç Göç ve Ekonomi', 'İç Göç ve Eğitim', 'İç Göç ve Sağlık', 'İç Göç ve Suç', 'İç Göç ve Yerel Yönetim' konularında oturumların düzenleneceği Çalıştay bitiminde hazırlanacak sonuç bildirgesi ise kamuoyuyla paylaşılacak.
(CÖ-SD-Y)

14.05.2017 13:51:07 TSI
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