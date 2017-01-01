'Kayıp Hayatlar' Akhisar'da seyirciyle buluştu
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Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Akhisar Sanat Dostları Derneğinin (ASDER) organize ettiği "Kayıp Hayatlar" isimli 2 perdelik oyun, Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu'nda sahnelendi.
Mehmet Tekkanat'ın yazdığı Mesut Budak'ın yönettiği, gençlerin madde bağımlılığına nasıl düşürüldüğünü ve bunun sonuçlarını trajikomik bir şekilde anlatan 2 perdelik oyun olan "Kayıp Hayatlar", izleyiciden büyük beğeni topladı. Tiyatroya ASDER Başkanı Hülya Arıcı Çap ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı oyunu çok sayıda vatandaşlar izledi.
(BG-ÖND-Y)
14.05.2017 14:10:42 TSI
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