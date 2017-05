YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kazakistan Büyükelçisi Elazığlı iş adamlarıyla bir araya geldi

Kazakistan Büyükelçisi Elazığlı iş adamlarıyla bir araya geldi



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'a gelen Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, iş adamları ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Büyükelçilik Müsteşarı Ayan Kolbay'la Elazığ TSO Meclis Toplantı Salonunda bir araya gelen Elazığlı iş adamları karşılıklı işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Kazakistan ile her alanda işbirliğini geliştirmek için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Türkiye ve Kazakistan'ın iki ayrı devlet ama tek millet olduğunu söyledi.

İş adamları olarak Kazakisatan'a gelerek gerekli ikili görüşmeleri ve ziyaretleri gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Alan, " Aynı şekilde sizleri de daha geniş bir zaman biliminde ağırlamak isteriz. Odamıza kayıtlı işletmelerimizin yüzde 90'lık kısmını KOBİ statüsündeki aile şirketleri oluşturmaktadır. İmalat sanayindeki işletmelerin dağılımına baktığımızda ilk sırada gıda, mermer, mobilya, makine, döküm, PVC, inşaat, tekstil ve diğer imalat gelmektedir. Kapasite raporuna sahip olup imalat yapan firma sayımız ise 550 civarındadır. 2016 yılı kayıtlarında 58 firmamızın ihracat yaptığı ve ihraç ürünlerinde ilk sırayı krom ve mermer aldığı görülmektedir. 2016 yılında ilimizin toplam ihracatı yaklaşık 250 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhracatta ilk sırayı Çin alırken yaklaşık 75 farklı ülkeye ihracatımızın olduğu görülmektedir. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki, ilimizden Kazakistan'a son üç yıl içerisinde doğrudan bir ihracat gerçekleşmemiştir" dedi.

Kazakisatan'ın istikrarlı yönetimi ile son yıllarda önemli bir ekonomik ve kültürel gelişme içerisinde olduğunu vurgulayan Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Elazığlı işadamlarıyla da bir araya gelerek karşılıklı iş imkanlarını değerlendirmek istedik. Türkiye ile aramızda tarihsel bağlar bulunmaktadır. Kazakistan'ın Rusya'dan ayrılması ile birlikte bizi ilk tanıyan ve ülkemizde ilk büyükelçilik açan Türkiye olmuştur. Bugün Kazakistan'da bu durum nedeniyle herkes Türkiye'ye çok büyük bir sevgi ve saygı duymaktadır. Ülkemiz toprak büyüklüğü olarak dünyanın en büyük 9. ülkesi konumunda. Nüfusumuz yaklaşık 16 milyona yaklaşmış durumda. Türkiye ile olan ihracat hedefimiz 4 milyar dolar olmasına karşın bugün ancak 2 milyar dolar seviyesindedir. Bunun başlıca nedeni taşıma ve ulaşım maliyetleridir. Türkiye'nin çok büyük projelerinden biri olan Baku-Tiflik ipekyolu raylı taşımacılık projesi hayata geçerse bu projenin devamının tamamlanması ile birlikte karşılıklı ticaret hacmimizin 10 milyar dolar olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükelçilik Müsteşarı Ayan Kolbay sunum yaparak Kazakistan ve ekonomisi hakkında detaylı bilgiler verdi.

