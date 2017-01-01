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Genç kaşifler beğeni topladı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Gazi Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı projelerle hayata geçirilen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü.

Birbirinden ilginç farklı tasarımlarla hazırlanan projelerin yer aldığı fuarın açılışını Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkin Kamacı, Gazi Ortaokulu Müdürü Serkan İnce ve diğer okulların müdürleri birlikte yaptı. Tarihi okul binasının bahçesinde gerçekleşen öğrenciler tarafından müzik dinletisinin de sunulduğu, 33 öğrencinin 20 projesinden oluşan fuarda 33 öğrencinin hazırladığı, 'Gizemli Oran', 'Nasrettin Hoca'dan Mesaj Var', 'Ayvalık'ta okuma oranları', 'Ayvalık'ta Boşanma Sebepleri', 'Matematik ve Beslenme', 'Hesaplı Alışveriş', 'Cam temizlemek daha kolay', 'Ünlü ressamlar ağacı', 'Akıllı Çöp Kovası', 'Enerjimiz Denizden', 'Enerjimiz Güneşten', 'Sonsuz Ayna', 'Osmanlı döneminde Külliyeler' ve 'Mübadele' başlıklı projeler beğeniyle izlendi.

Projelerden etkilendiğini belirten Bahadır, "Henüz ortaokul düzeyindeki öğrencilerimizin teknolojiyi hayal güçleriyle birleştirerek ortaya çıkardıkları eserler, Türkiye'nin yarınlarının güçlü bir nesile emanet edilmesi açısından beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu güzel fuarı hazırlayan öğrencilerimizle, öğretmenlerini yürekten kutluyorum" diye konuştu.

(SS-AÇ)



14.05.2017 16:40:40 TSI

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