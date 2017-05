YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayapınar Belediyesinden şehit annelerine yemek

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi tarafından Anneler Günü nedeniyle şehit annelerine yemek verildi. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, devlet ve kaymakamlık olarak her zaman annelerin yanında olduklarını belirterek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kayapınar Belediyesi tarafından Anneler Günü nedeniyle şehit annelerine yemek verildi. Bir sofra salonunda düzenlenen yemeğe, Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, eşi Hatice Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Şükran Mermut, şehit ve gazi anneleri, koruyucu anneler, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç anneler ile çocukları katıldı.



"Siz sabır timsalinizi"

Yemekte konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, "Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu buruk günde Şehitlerimizi şükranla ve rahmetle anıyorum. Değerli engelli aileler, Allah'u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, 'Biz mallardan, canlardan ve evlatlardan birazcık eksiltme ile sınarız. Ey Peygamber sabredenleri müjdele! Şüphesiz ki onlar kurtuluştadırlar.' Dolayısıyla siz sabır timsalisiniz. Sabrediyorsunuz. İnşallah Allah'u Teala'da ahirette bunun mükafatını vereceklerdir. Ve değerli koruyucu annelerimiz, anne şefkati olmaksızın yetişen çocuklarımızı alıp kendi öz evlatlarınız gibi bağırlarınıza basıyorsunuz. Bunların farkındayız. Bu hassasiyetleriniz için de hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



"Devletin kapısı her daim size açıktır"

Devlet ve Kaymakamlık olarak her zaman yanlarında olacaklarına değinen Kılıç, "Belediye Başkanlığım ve Kaymakamlığım adına tüm anneleri hepinizi en kalbi şükranlarımla selamlıyorum. Anneler gününüz kutluyorum. İnşallah daha sonraki günlerde de bu tür organizasyonlarla bir araya geleceğiz. Şehit anneleri ile bu tür organizasyonlar devam edecek. Devlet olarak, kaymakamlık olarak her daim yanınızdayız. Herhangi bir probleminiz sıkıntınız olursa lütfen bize iletin. Bizim zaten ekiplerimiz sahada çalışıyor. Problemlerinizi çözeceğiz. Devletin kapısı her daim size açıktır" ifadelerini kullandı.

14.05.2017 16:51:36 TSI

