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Üreticilere bilgilendirme semineri düzenlendi



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meyve üreticilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meyve üreticilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Lapseki Belediyesi tarafından '14 Mayıs Çiftçiler Günü' münasebetiyle tarihi Çınaraltı Meydanında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç.dr. Engin Gür ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sakaldaş'ın katılımlarıyla konferans düzenlendi. Konferans içeriğinde yörede yetişen sert çekirdekli meyve türlerinde hasat sonrası kayıplar ve çözüm önerileri konuları yer aldı.

Lapseki Ziraat Odası tarafından halk pazarına kurulan çadırlarda lokma dağıtımı yapıldı. Pazar esnafı ve vatandaşların ilgi gösterdiği stantlarda uzun kuyruklar oluştu. Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim tüm çiftçilerin gününü tebrik ederek, "El emeği ve alın teri ürünlerimizi çiftçilerin gayretleriyle sofralarımızda görüyoruz. Ben tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli sezon geçirmelerini temenni ediyorum. bugün vesilesiyle halk pazarındaki vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza lokma dağıtımı yaptık. Allah kabul etsin" dedi.

(GD)



15.05.2017 10:15:48 TSI

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