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Fatsa'da Gençlik Haftası etkinlikleri

- Atatürk Anıtı'na çelenk sundular



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Fatsa İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek ve sporcuların katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde çelenk sunumu gerçekleşti.

Birçok faaliyeti Gençlik Haftası'nda yapacaklarını belirten Halil Bekyürek, "Gençlik Haftası kutlamalarına gençlik başladık. Hafta içinde birçok etkinliğimiz gerçekleşecek. Bu haftada herkesin spor yapması için etkinlikler yapacağız" dedi.

(AA-SLH-Y)



15.05.2017 10:49:16 TSI

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