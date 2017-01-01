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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden görsel şov



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal ve kültürel yönünü güçlendirmek amacıyla düzenlediği etkinlikleri Hatay halkıyla buluşturuyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Antakya Palladium ve Primemall alışveriş merkezlerinde gösteri düzenledi.

Vatandaşların alışveriş yaptığı esnada bir araya gelen dans topluluğu üyeleri 19 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri gösterinin kısa bir kesitini halkla paylaştı.

İzleyenlere görsel bir şölen sunan topluluk, Hataylıları Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Sümerler Amfi Tiyatro'daki gösterilerine davet etti.

(BGY-Y)



15.05.2017 11:25:44 TSI

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