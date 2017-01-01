YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. lazığ'da tüp bebek semineri

Elazığ'da tüp bebek semineri



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da çiftlere tüp bebek semineri verildi.

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından çiftlere tüp bebek konusunda seminer verildi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Orhan Özdiller çiftlere tüp bebek konusunda bilgiler aktardı.

Anne baba olmak isteyen herkesin anne baba olması gerektiğine inandıklarını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum- Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Orhan Özdiller, "Bu konuda elimizden geldiğince hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerek kliniğimizde yaptığımız işlemler ve gerekse yenilikleri takip ederek yüksek oranda gebelik oranları yakalamaya çalışıyoruz. Kısırlık özellikle günümüzde çok artan bir durum. Çünkü çiftlerin evlenme yaşlarının ileri olması yada çocuk planlamalarını geç bırakmaları üreme problemlerinin günümüzde daha fazla olmasına sebep oluyor ve çiftleri tüp bebek konusunda tedavi almasını gerektiriyor" dedi.

Toplumdaki çiftlerin yüzde 25'inin kısırlık problemi ile uğraştığını dile getiren Özdiller, "Bunların bazıları basit tedavilerle gebe kalırken, bazıları ise daha ileri tedavi yöntemlerine gereksinim duyuluyor. Bazen de infertil hastalarda ameliyat gerektiren durumlar olabiliyor. Bunlar içinde kliniğimizde kapalı yöntemlerle problemleri çözüyoruz. Kısırlık denen durum çiftlerin 1 yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalmamasıdır. Bu 1 yıla fazla takılmamak lazım. Çünkü bazen ileri yaşta evlenen bayanlar için veya evlendiğinde erkek problemi olan çiftler için bu süreyi beklememek gerekiyor" şeklinde kaydetti.

Tüp bebek konusunda verilen semineri hastane yöneticileri ve çok sayıda çift dinlendi.

(YÖ-HİV-Y)



15.05.2017 12:37:36 TSI

NNNN

