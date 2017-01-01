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Gazeteci Yenerer, FETÖ-PKK-ABD işbirliğini anlattı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gazeteci-Yazar Vedat Yenerer, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılarak PKK-FETÖ-ABD işbirliğini gözler önüne serdi.

9. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Gazeteci-Yazar Vedat Yenerer, Karamürsel Alp Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği söyleşide PKK-FETÖ-ABD işbirliği ile ilgili önemli detaylar anlattı. Meslek hayatı boyunca birçok kez PKK kamplarına giderek röportajlar ve haberler yaptığını belirten Yenerer, "Güneydoğu FETÖ-PKK işbirliği sayesinde PKK'lıların nerede olduğunu bir türlü tespit ederek ateş altına alamıyor. Ordu ve emniyet içinde bulunan FETÖ'cüler yüzünden PKK'ya süresiz bilgi akışı sunuldu. Ordu daha harekete geçmeden PKK'lılar bulunduğu yerden çoktan kaçmış oluyor. Bu ülkenin parasını yiyen asker, savcı, polis FETÖ'cü hainler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 32 yılını yediler. Neden 32 yıldır Doğu ve Güneydoğu'da sınır kulelerinde saat 4'ten sonra asker nöbet tutmuyor. Türkiye'de ne yazık ki ulusal güvenlikte sıkıntılar var" dedi.

FETÖ, PKK ve ABD işbirliğinin 32 yıldır devam ettiğini ifade eden Yenerer, "Bunlar sadece askeri alanda değil, siyasi, ekonomik ve sanayi alanında da yıllarca Türkiye'yi sömürdüler. Yıllarca yer altı zenginliklerimizi çeşitli oyunlarla kendi adamlarına çıkarttırıp, Türkiye'yi milyarlarca zarara uğrattılar. Yıllarca Türkiye'yi bitmiş, dışa mahkum gibi gösterdiler. Türkiye istesin ne borcu kalır, ne de dışa bağımlılığı" diyerek sözlerini tamamladı.

(GY-Y)



15.05.2017 12:47:51 TSI

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