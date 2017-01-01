YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çorum'da motosiklet kazası: 4 yaralı

Çorum'da motosiklet kazası: 4 yaralı



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Oğuzlar istikametinden İskilip istikametine seyir halinde olan B.C. yönetimindeki motosiklet Kılıçdere köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alaca ilçesine bağlı İsmailli köyünde meydana gelen motosiklet kazasında ise A.G. yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen H.Ç. yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüleri ile motosikletlerin birisinde yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Yaralılardan A.G. ve A.K. Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken H.Ç. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum'a sevk edildi.

(MMY-BÖ)



15.05.2017 13:21:37 TSI

NNNN

