Çorum'da motosiklet kazası: 4 yaralı
M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Oğuzlar istikametinden İskilip istikametine seyir halinde olan B.C. yönetimindeki motosiklet Kılıçdere köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alaca ilçesine bağlı İsmailli köyünde meydana gelen motosiklet kazasında ise A.G. yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen H.Ç. yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüleri ile motosikletlerin birisinde yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Yaralılardan A.G. ve A.K. Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken H.Ç. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum'a sevk edildi.
(MMY-BÖ)
15.05.2017 13:21:37 TSI
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