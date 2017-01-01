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Trabzon'da Yeşilyol Projesi kapsamında 3 ayrı yayla yolunda çalışmalara başlandı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'da Yeşilyol Projesi kapsamında 3 ayrı yayla yolunda çalışmalara başlandı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Yeşilyol ağında bulunan ve DOKAP'tan sağlanan ödenekle Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleleri gerçekleştirilen 3 ayrı yayla yolunda çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda Çaykara ilçesi Yente Yolu (24 km), Maçka ilçesi Ocak-Lişer-Şolma-Kayabaşı bağlantı yolu (22 km) ve Tonya ilçesi Kadıralak yolunda (8 km) çalışmalara devam ediliyor. Ocak-Lişer-Şolma-Kayabaşı bağlantı yolu ile Kadıralak yolunun 2017 yılı içinde tamamlanması planlanırken Yente yolunun yapım çalışmalarının 2017 içinde büyük oranda gerçekleştirilmesi ve 2018 yılında çalışmaların tümüyle bitirilmesi hedefleniyor. Söz konusu 3 yolun toplamda 18 milyon 500 bin TL bedelle yayla turizmine kazandırılması öngörülüyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, son 3 yılda Yeşilyol kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederken, 2017 yılı çalışmalarının da startını verdiklerini kaydetti. Yeni teklif edilen Yeşilyol güzergâhlarını da DOKAP'a gönderdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, "2017 yılı ile ilgili de 7 milyon TL ödenek gönderilmesini beklemekteyiz. Ödenek durumuna göre Araklı ilçesi Kayaiçi-Çatak-Gümüşhane bağlantı yolu (9 km) ile Maçka ilçesi Ocak-Şolma-Lişer-Kayabaşı bağlantısının 10 km'lik ikinci kısmını ihale ederek inşa çalışmalarına başlamayı planlamaktayız" dedi.

(BK-ÖS-Y)



15.05.2017 15:00:53 TSI

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