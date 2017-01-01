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Genç fotoğrafçılar Tomara Şelalesine hayran kaldı



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde devam eden Fotoğrafçılık Kulübü, Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi'ne uygulamalı eğitim gezisi gerçekleştirdi.

Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırları içerisinde yer alan ve Gümüşhane'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Tomara Şelalesine düzenlenen gezi ödüllü fotoğraf sanatçısı ve Gençlik Merkezi Fotoğrafçılık Kulübü eğitmeni Mustafa Zengin rehberliğinde, 13 genç kursiyerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bahar mevsiminde havanın da güzel olmasını fırsat bilen genç fotoğrafçılar Tomara Şelalesinin yüzlerce fotoğrafını çekerken, muhteşem güzelliklerin de tadını çıkardı.

Tomara Şelalesi'nin insana mutluluk ve huzur veren muhteşem bir görüntüsünün olduğunu dile getiren kurs eğitmeni Mustafa Zengin, görüntünün yanı sıra şelalenin sesi, süte benzeyen suyu ve doğası ile eşsiz bir turizm merkezi olduğunu ifade etti.

Tomara Şelalesi uygulama eğitim gezisinin çok faydalı geçtiğini kaydeden Zengin, kursiyerlerin muhteşem manzaranın tadını çıkartırken piknik yapmayı da ihmal etmediklerini söyledi.

Uygulamalı eğitim kapsamında kursiyerlere şelale üzerinde pozlama teknikleri, ışık kullanımı, makro ve portre fotoğrafları üzerinde çalışma yaptıklarını ifade eden Zengin, şelale ve doğa üzerinde yüzlerce fotoğraf çalışması yaptıklarını da dile getirdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel ise fotoğrafçılık sanatının gençler arasında gelişmesini, yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir olmasını Gençlik Merkezi olarak desteklediklerini belirterek, "Bu kapsamda Gümüşhane'de kendi çabaları ve eğitimleri ile ulusal ve uluslarararası birçok ödül alan fotoğraf sanatçısı Mustafa Zengin'i ve bu sanatın akademik isimlerini Gümüşhane Gençlik Merkezi'nde ağırlayarak gençlerimize daha yararlı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca eğitsel arazi gezilerine de katkı sağlayarak gençlerin uygulamalı olarak eğitimlerini yürütmelerine imkan tanıyoruz" diye konuştu.

(RE-ÖS-Y)



15.05.2017 15:01:53 TSI

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