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Belediye Başkanı Aksoy'un acı günü



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'un babası İrfan Aksoy (76) son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybeden İrfan Aksoy için Safranbolu Dedeoğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Başkan Aksoy ile ailesinin yanı sıra Karabük Valisi Mehmet Aktaş,TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Eskipazar Kaymakam Vekili Samet Serin, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Demir tarafından kılınan cenaze namazının ardından İrfan Aksoy, şehir mezarlığında toprağa verildi.

(YE-YE-Y)



15.05.2017 15:04:12 TSI

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