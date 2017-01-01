Karadere'de bahar şenliği
Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde, Karadere Bahar Şenlikleri ilgi gördü.
Karadere köyü camiinde şehitler ve geçmişlerin ruhuna okunan mevlid-i şerif ile başlayan şenlikler, köyün mesire alanında gerçekleştirildi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, köy muhtarları, davetliler ve köy halkının katıldığı şenlikler renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların çuval ve yumurta yarışması yaptığı şenliklerle minikler er meydanına çıkarak rakipleriyle güreş tuttu. Karadere Muhtarlığı tarafından tertiplenen şenlikler çerçevesinde Karadere Köyü Piknik Alanı ve Gözlem Yeri de hizmete açıldı.
(MM-MŞ)
15.05.2017 15:20:56 TSI
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