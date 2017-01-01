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Engelli ailelerinden sergi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'daki Şehrivan Eğitim Merkezi bünyesinde kurs gören engelli aileleri tarafından yapılan eserler sergilendi.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Şehrivan Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen sergide, 50 kursiyere ait yaklaşık 100 eser sergilendi. Açılışa katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ve İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer'in kurdele kesiminin ardından, katılımcılar sergi alanını gezerek eserler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı. Sergide bir açıklamada bulunan Şehrivan Eğitim Merkezi sahibi Sibel Çiçek, ailelere destek olma adına böyle bir etkinliğin yapıldığını belirterek, "Engelli çocukları olan ailelerimizin hayatlarına bir nebze de olsa sanatsal olarak bir şeyler katmalarından yanayız. İnşallah sergimiz ailelerimize bir nebzede olsa katkı sunacaktır. Bu kapsamda tüm halkımızı bu sergiye bekliyoruz. Merkez olarak bundan sonra da bu tür etkinlikleri yaparak ailelerimize yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi.

(ATL-MSA-Y)



15.05.2017 16:01:17 TSI

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