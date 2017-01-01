ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sessiz film Gül Şifresi büyük ilgi gördü

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:19
Sessiz film Gül Şifresi büyük ilgi gördü
Sessiz film Gül Şifresi büyük ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Tamamı işitme engelli bireyler tarafından çekilen film olma özelliğini gösteren Gül Şifresi, Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde izlendi.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sessiz sinema filmi gösteri etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, işitme ve konuşma engellilere, yönetmenliğini Adem Akbulut'un yaptığı Gül Şifresi sinema filmi izletildi. Film, işitme engelliler ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.
(TT-AY)

15.05.2017 16:19:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Yemenici,engellileri ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ,ENGELLİLERİ ZİYARET ETTİ
Ramazan için denetimler artırıldı
YEREL

RAMAZAN İÇİN DENETİMLER ARTIRILDI
Engelli annelerine özel bir gün
YEREL

ENGELLİ ANNELERİNE ÖZEL BİR GÜN
Halk dansları tam not aldı
YEREL

HALK DANSLARI TAM NOT ALDI
Düzce'de Gençlik Haftası kutlamaları yürüyüş ile başladı
YEREL

DÜZCE'DE GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÜRÜYÜŞ İLE BAŞLADI
Düzce'de &quot;Gençlik Yürüyüşü&quot; düzenlendi
YEREL

DÜZCE'DE "GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ" DÜZENLENDİ
Divapan Süperligte
YEREL

DİVAPAN SÜPERLİGTE
Üniversitelilerden minik öğrencilere kitap yardımı
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERDEN MİNİK ÖĞRENCİLERE KİTAP YARDIMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."