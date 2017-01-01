Sessiz film Gül Şifresi büyük ilgi gördü
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Tamamı işitme engelli bireyler tarafından çekilen film olma özelliğini gösteren Gül Şifresi, Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde izlendi.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sessiz sinema filmi gösteri etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, işitme ve konuşma engellilere, yönetmenliğini Adem Akbulut'un yaptığı Gül Şifresi sinema filmi izletildi. Film, işitme engelliler ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.
(TT-AY)
15.05.2017 16:19:03 TSI
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