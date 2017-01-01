ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilge Koleji'nde mezuniyet coşkusu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:33
Bilge Koleji'nde mezuniyet coşkusu
Bilge Koleji'nde mezuniyet coşkusu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Bilge Koleji yaptığı etkinliklerde olduğu gibi düzenlediği mezuniyet töreni ile de renkli görüntülere sahne oldu.
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin balo salonunda düzenlenen mezuniyet gecesine öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
Gecede bir konuşma yapan okulun kurucu müdürü Abdullah Samancı duygulu anlar yaşadı. Öğrencilerin hayatlarında bir sayfayı acı ve tatlı anılarla kapatırken diğer sayfasını yeni beklentiler ve umutlara açtığını söyledi. Öğrencilerin birbirlerine, okul yönetime ve öğretmenlerine karşı her zaman dürüst ve doğru olduklarını vurgulayan Samancı, "Şimdi nice anılar ve güzel duyguların eşliğinde gururlu ve bir o kadar da hüzünlü bir şekilde okula veda ediyorsunuz. Sizler okulumuzun bir mevsimlik çiçeği değil, dört bir duvarına kök atmış bir ağacısınız. Sizleri okul hayatında olduğu gibi okuldan sonra ki yıllarda da takip edeceğiz. Çünkü biz bir aileyiz. Bu ailenin bağları hiç kopmayacak" diye konuştu.
Okul velilerinden Milli Eğitim Müdür Yardımcılığından emekli olan Nihat Dal ise, "Çocuklarımızı, böyle bir okulun öğrencisi olduğu için, bizi de böyle bir okulun velisi olduğumuz için çok şanslı hissediyorum. Bunu yaşamayan bilemez. Evlatlarımız mezun olsa da gönül bağımız hiç kopmayacak. Çocuklara verdiği iyi eğitimin yanında burada edindikleri hayata bakış açısı ve vizyon onları devamlı bir adım önem taşır" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Okuldan mezun olan öğrenciler başarı belgelerini ailelerinin elinden alarak, kep attılar. Mezuniyet pastasını da kesen öğrenciler müzik eşliğinde aileleri, öğretmenleri ile birlikte kola kola girip halay çekti. Sesi güzel olan bazı öğrenciler de sahneye çıkarak hünerlerini gösterdi
(ERZ-AT-Y)

15.05.2017 16:33:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Minik eller depremi çizdi
YEREL

MİNİK ELLER DEPREMİ ÇİZDİ
AFAD Erzurum deprem bölgesinde depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

AFAD ERZURUM DEPREM BÖLGESİNDE DEPREMZEDELER İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
&quot;Dadaşlar&quot;ın valisi açılışa atla geldi
YEREL

"DADAŞLAR"IN VALİSİ AÇILIŞA ATLA GELDİ
ERVAK Gençlik Komisyonu, 100 öğrenciye unutulmaz bir gün yaşattı
YEREL

ERVAK GENÇLİK KOMİSYONU, 100 ÖĞRENCİYE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATTI
ERVAK Gençlik Komisyonu, 100 öğrenciye unutulmaz bir gün yaşattı
YEREL

ERVAK GENÇLİK KOMİSYONU, 100 ÖĞRENCİYE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATTI
DATÜB Başkanı Kassanov: &quot;Mücadelemiz Ahıska Türkleri için&quot;
YEREL

DATÜB BAŞKANI KASSANOV: "MÜCADELEMİZ AHISKA TÜRKLERİ İÇİN"
TRT Erzurum Müdürlüğü THM Çocuk Korosundan dev konser
YEREL

TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ THM ÇOCUK KOROSUNDAN DEV KONSER
Aziziye yeni sezona hızlı başladı
YEREL

AZİZİYE YENİ SEZONA HIZLI BAŞLADI
ESTP'den &quot;Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü&quot;ne sahip çıkma çağrısı
YEREL

ESTP'DEN "SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ'Nİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ"NE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI
Oruç tutarken zayıflamak mümkün mü?
YEREL

ORUÇ TUTARKEN ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?
Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL

GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI
Bindesen'e teşekkür belgesi
YEREL

BİNDESEN'E TEŞEKKÜR BELGESİ
Palandöken Belediyesi öğrenciler ile birlikte fidan dikti
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİ ÖĞRENCİLER İLE BİRLİKTE FİDAN DİKTİ
Diş bozukluğu kişide özgüveni etkiliyor
YEREL

DİŞ BOZUKLUĞU KİŞİDE ÖZGÜVENİ ETKİLİYOR
Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Bebeklerde dişler için 6 maddeye dikkat
YEREL

BEBEKLERDE DİŞLER İÇİN 6 MADDEYE DİKKAT
31 yıl sonra Tortum Şelalesi'nde buluştular
YEREL

31 YIL SONRA TORTUM ŞELALESİ'NDE BULUŞTULAR
Bakan Akdağ nikah şahidi oldu
YEREL

BAKAN AKDAĞ NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Sağlık Bakanı Akdağ:
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ:
&quot;Yuvayı dişi kuş yapar&quot;
YEREL

"YUVAYI DİŞİ KUŞ YAPAR"
14 Mayıs Eczacılar Günü
YEREL

14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜ
&quot;Annelere her konuda hürmet edin&quot;
YEREL

"ANNELERE HER KONUDA HÜRMET EDİN"
Sağlık Bakanı Akdağ Erzurum'da (2)
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ ERZURUM'DA (2)
Anneler gönüllerince eğelendi
YEREL

ANNELER GÖNÜLLERİNCE EĞELENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."