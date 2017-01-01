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Bilge Koleji'nde mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Bilge Koleji yaptığı etkinliklerde olduğu gibi düzenlediği mezuniyet töreni ile de renkli görüntülere sahne oldu.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin balo salonunda düzenlenen mezuniyet gecesine öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Gecede bir konuşma yapan okulun kurucu müdürü Abdullah Samancı duygulu anlar yaşadı. Öğrencilerin hayatlarında bir sayfayı acı ve tatlı anılarla kapatırken diğer sayfasını yeni beklentiler ve umutlara açtığını söyledi. Öğrencilerin birbirlerine, okul yönetime ve öğretmenlerine karşı her zaman dürüst ve doğru olduklarını vurgulayan Samancı, "Şimdi nice anılar ve güzel duyguların eşliğinde gururlu ve bir o kadar da hüzünlü bir şekilde okula veda ediyorsunuz. Sizler okulumuzun bir mevsimlik çiçeği değil, dört bir duvarına kök atmış bir ağacısınız. Sizleri okul hayatında olduğu gibi okuldan sonra ki yıllarda da takip edeceğiz. Çünkü biz bir aileyiz. Bu ailenin bağları hiç kopmayacak" diye konuştu.

Okul velilerinden Milli Eğitim Müdür Yardımcılığından emekli olan Nihat Dal ise, "Çocuklarımızı, böyle bir okulun öğrencisi olduğu için, bizi de böyle bir okulun velisi olduğumuz için çok şanslı hissediyorum. Bunu yaşamayan bilemez. Evlatlarımız mezun olsa da gönül bağımız hiç kopmayacak. Çocuklara verdiği iyi eğitimin yanında burada edindikleri hayata bakış açısı ve vizyon onları devamlı bir adım önem taşır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Okuldan mezun olan öğrenciler başarı belgelerini ailelerinin elinden alarak, kep attılar. Mezuniyet pastasını da kesen öğrenciler müzik eşliğinde aileleri, öğretmenleri ile birlikte kola kola girip halay çekti. Sesi güzel olan bazı öğrenciler de sahneye çıkarak hünerlerini gösterdi

(ERZ-AT-Y)



15.05.2017 16:33:20 TSI

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