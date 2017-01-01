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Model uçak ve helikopter gösterileri nefes kesti

- Toroslar Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen 'Mersin Bölgesel Radyo Kontrollü Model Uçuk Gösterisi', model uçak tutkunlarını bir araya getirdi

- Bu yıl 'hava şehitleri' anısına düzenlenen etkinlikte model uçak ve helikopterlerin gösteri uçuşları nefes kesti



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin bu yıl 6.'sını gerçekleştirdiği 'Mersin Bölgesel Radyo Kontrollü Model Uçak Gösterisi', model uçak tutkunlarını bir araya getirdi. Bu yıl 'hava şehitleri' anısına düzenlenen etkinlikte model uçak ve helikopterlerin gösteri uçuşları nefes kesti.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü, MEÜ Spor Kulübü ve Mersin Model Uçak Grubu'nun (MerMug) işbirliğinde gerçekleştirilen ve Toroslar Belediyesi'nin MEÜ'ye tahsis ettiği Korukent Mahallesi'ndeki 17 dönümlük model uçak pistinde yapılan etkinlik yoğun ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, MEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın, öğretim görevlileri ve model uçak tutkunları katıldı. Açılış konuşmasını yapan MEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın, tüm hava şehitlerini rahmet ve minnetle anarak, havacılık sporunun yaygınlaştırılmasını amaçlayan etkinliğe katkı sunan Başkan Tuna'ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Hamit Tuna ise bu yıl 6'ıncısını gerçekleştirdikleri model uçak gösterileri ile amaçlarının Türk gençliğini havacılık sporuna yönlendirebilmek olduğunu belirterek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, istikbal göklerdedir. O'nun bu ifadesini anlamak ve hava şehitlerimizi anmak amacıyla model uçak tutkunlarıyla bu etkinliğimizde buluştuk. Türkiye'nin var olan jeopolitiğine baktığımızda üç tarafı denizlerle çevrili dünyanın en önemli merkezlerinden biri. Ama hep birilerinin gözünün olduğu coğrafya. Artık gelişen teknolojide özellikle yurt savunmasını yaparken karadan ve denizden olduğu gibi havadan da hakimiyeti kurmanız lazım. Onun için havacılığın yaygınlaştırılması çok önemli diye düşünüyorum. Mersin Üniversitesi hocalarımızın talepleriyle ve girişimleriyle toprak zeminde başlayan bu sevda bugün hakikatten rol model olan bir projeye dönüştü. Halkkent Mahallemizde inşa ettiğimiz bu model uçak pist alanımızda genç havacılarımızı ve model uçak sevdalılarını ağırlıyoruz. Gençlerimizin hayal dünyalarını burada gerçeğe dönüştürebilmeleri için böyle güzel bir zemin oluşturduk. Toroslar artık tüm spor branşlarının yapıldığı bir ilçe haline geldi. Çalışma yol haritamızda bulunan sağlık, eğitim ve gençlik yönündeki hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Her hafta sonu düzenlediğimiz değişik sosyal etkinliklerle insanlarımızı bir araya getiriyor ve dostlukların kurulmasına vesile oluyoruz. Bu etkinliğimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gösteriler yapıldı. 15 Mayıs Hava Şehitleri Anma Günü anısına yapılan saygı uçuşu ile başlayan gösterilerde birbirinden farklı model uçaklar Toroslar'ın semalarını süsledi. Başkan Tuna da model uçak tutkunlarından uçuşlarla ile ilgili teknik bilgiler alarak, drone uçurdu.

(KRY-Y)



15.05.2017 16:57:10 TSI

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