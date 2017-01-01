ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cizre Müftülüğü Kur'an kursları yararına kermes düzenledi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:12
Cizre Müftülüğü Kur'an kursları yararına kermes düzenledi
Cizre Müftülüğü Kur'an kursları yararına kermes düzenledi

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğünce, Kur'an kursları yararına düzenlenen kermes, yoğun ilgi gördü.
Cizre Müftülüğü ilçede bulunan başta Hz. Hatice Kuran Kursu olmak üzere Kuran kursları yararına Sanat Sokağında kermes düzenledi. Kermese Kaymakam ve Belediye Başkanı Ahmet Adanur, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz, TSO Başkanı Süleyman Çağlı, Cizre Spor Kulüp Başkanı Salih Sefinç, bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kermesin açılışında davetlilere hitaben kısa bir konuşma yapan Müftü Selahattin Yılmaz, kermese yapmış oldukları katkıdan dolayı Kur'an kursu öğrencileri, öğretmenleri ve vatandaşlara teşekkür etti. Kermes, yoğun ilgi gördü.
(AY-MP-Y)

15.05.2017 17:12:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta 'Aile Günü' etkinliği
YEREL

ŞIRNAK'TA 'AİLE GÜNÜ' ETKİNLİĞİ
Silopi'de minik öğrencilerden annelerine çiçek
YEREL

SİLOPİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN ANNELERİNE ÇİÇEK
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe
YEREL

ŞIRNAK'TA TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE

Dicle Elektrik personeline İSG eğitimi
YEREL

DİCLE ELEKTRİK PERSONELİNE İSG EĞİTİMİ
Şırnak'ta &quot;Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası&quot; etkinliği
YEREL

ŞIRNAK'TA "KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI" ETKİNLİĞİ
Silopi'de Osmanlıca kursu açıldı
YEREL

SİLOPİ'DE OSMANLICA KURSU AÇILDI
Cizre'nin Dirsekli köyünde alt yapı çalışması
YEREL

CİZRE'NİN DİRSEKLİ KÖYÜNDE ALT YAPI ÇALIŞMASI
Vali Su, şehit annelerini ziyaret etti
YEREL

VALİ SU, ŞEHİT ANNELERİNİ ZİYARET ETTİ
Silopi ADEM'den acılı anneye ziyaret
YEREL

SİLOPİ ADEM'DEN ACILI ANNEYE ZİYARET
Silopi Belediyesinden annelere jest
YEREL

SİLOPİ BELEDİYESİNDEN ANNELERE JEST
Şırnak'ta 2 bin 900 rakımdaki terör operasyonu sürüyor
YEREL

ŞIRNAK'TA 2 BİN 900 RAKIMDAKİ TERÖR OPERASYONU SÜRÜYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."