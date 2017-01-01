Cizre Müftülüğü Kur'an kursları yararına kermes düzenledi
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Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğünce, Kur'an kursları yararına düzenlenen kermes, yoğun ilgi gördü.
Cizre Müftülüğü ilçede bulunan başta Hz. Hatice Kuran Kursu olmak üzere Kuran kursları yararına Sanat Sokağında kermes düzenledi. Kermese Kaymakam ve Belediye Başkanı Ahmet Adanur, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz, TSO Başkanı Süleyman Çağlı, Cizre Spor Kulüp Başkanı Salih Sefinç, bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kermesin açılışında davetlilere hitaben kısa bir konuşma yapan Müftü Selahattin Yılmaz, kermese yapmış oldukları katkıdan dolayı Kur'an kursu öğrencileri, öğretmenleri ve vatandaşlara teşekkür etti. Kermes, yoğun ilgi gördü.
(AY-MP-Y)
15.05.2017 17:12:26 TSI
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