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Darende'de yılsonu sergisi açıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:01
Darende'de yılsonu sergisi açıldı
Darende'de yılsonu sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

İsmet Hüseyin Uğur
MALATYA (İHA) - Darende Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından sürdürülen kursların bitimi ile birlikte sergiler açılmaya başladı.
Halk eğitim merkezinde yapılan açılış törenin de bir konuşma yapan halk eğitim merkezi müdürü Ahmet Ölçer 41 farklı alanda 59 kurs açılarak bin 165 kursiyere eğitim verildiğini söyledi. Ölçer, "Özellikle kadın istihdamın artırılması kadınların ve genç kızlarımızın sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesi adına açılan meslek edindirme kurslarımız arasında çini işlemeciliği, tıbbi sekreterlik, kadın kıyafetleri hazırlama, aşçılık kurslarımız yoğun ilgi görmektedir. Malatya İŞKUR il müdürlüğü, Darende belediyesi işbirliğinde açılan çinicilik kursumuz ve bayan terziliği kurslarımızda katılımcı bayanların ulaşım ve yemek masrafları yapmış olduğumuz proje bütçesinden karşılanmaktadır. Ülkemizin en değerli beşeri sermayesi gençlerimizi bilim ve teknolojik alanda üretken milli ve manevi değerlerine bağlı vatanını bayrağını, ezanını her şeyin üstünde tutan bireyler olarak yetiştirmek gençlerimizi bir üst öğrenime hazırlamak amacıyla kurslar, sosyal etkinlikler düzenlemekteyiz. Gerek üniversite sınavlarına gerekse devlet memurluğu sınavlarına hazırlanan gençlerimize destek olmaktayız. Yine gençlerimize yönelik açmış olduğumuz spor kurslarında kursiyerlerimiz ilçemizin ismini gurur ve başarıyla temsil etmektedirler. Güreş kurslarımızdan yetişen gençlerimiz aba güreşlerinde Türkiye birincisi ve Türkiye üçüncülüğünü ilçemize getirmişlerdir. Gençlerimize yönelik eğitimlerimiz yaz döneminde de devam edecektir. Gerek sportif kurslarımızla gerekse sosyal kültürel kurslarımızla gençlerimizi sosyal risk ortam ve durumlarından uzak tutmaya çalışacağız. Akıl yerine duygularını, kemalat yerine agresifliğin ve isyanın hakim olduğu ergenlik dönemi gençlerimizi pozitif değişim ve gelişim etkinlikleri ile geleceğe ve hayata hazırlayacağız. Gençlerimizi hiçbir grup ve zümreye emanet edemeyiz" dedi.
Halk eğitim merkezi müdürlüğünü yıl sonu sergisine Belediye Başkan Vekili Murat Doğan, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce Jandarma Bölük Komutanı Mustafa Güngör, Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı
(MT-SD-Y)

15.05.2017 18:01:42 TSI
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