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İslahiye MYO Öğrencilerine Öfke Kontrolü Semineri

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:33
İslahiye MYO Öğrencilerine Öfke Kontrolü Semineri
İslahiye MYO Öğrencilerine Öfke Kontrolü Semineri

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu 2016-2017 Akademik yılı sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında İslahiye Sosyal Hizmetler Merkezi işbirliğiyle Psikolog Yasemin Hekim tarafından "Öfke Kontrolü" konulu seminer verildi.
İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminerde Psikolog Yasemin Hekim, insanların kontrol etmekte en çok zorlandıkları duygunun öfke olduğunu belirterek, öğrencilere en çok öfkelendikleri şeyler ve verdikleri tepkilerle yüzleşmelerini söyledi. Psikolog Yasemin Hekim, "Kendinizi tanıyın, dinleyin ve iyi iletişim kurun. Öfkelenmenize neden olan davranışları bulun ve onları çözmeye çalışın. Kendinizi rahatlatacak şeyler keşfedin. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olun. Öfkelendiğimizde; gevşe, düşün, davran ve sakinleşinceye kadar sakin ol. Yine sinirlediğimizde şunu da yapmayı unutmayalım, derin derin nefes alın ve içinizden 10'a kadar sayın" dedi.
Öfkeyi dışa vurmanın, öfkeyi azaltmak yerine arttırdığını kaydeden Psikolog Yasemin Hekim, "Öfke öfkeyi besler. Aklın frenlemediği hiddet, patlayarak şiddete dönüşür. Kişinin sürekli olarak öfkelenmesine neden olan olayı düşünmesi, kendini tehdit altında hissetmesi ve sinir bozucu bir olaya tanıklık etmesi öfkesini arttırır. Öfkeyi kontrol etmek için kişi odak noktasını değiştirebilir, dikkatini başka yöne çevirebilir. Kendisinde öfkeye yol açan düşünceler zincirini bulabilir ve son olarak da ortamı değiştirebilir, öfkelendiren kişiden bir süre uzak kalabilir. Öfkenin sonuçları olarak da fizyolojik tepkiler, kan şekerinin yükselmesi, nabzın ve kan şekerinin artması, sık sık ve zor nefes alma, baş, kas, sırt ve boyun ağrısı olur. Zihinsel tepkileri ise, konsantrasyon bozukluğu, düşük performans, unutkanlık, uykusuzluk, dikkatsizlik olur. Davranışsal tepkiler, sigara tiryakiliği, huzursuzluk, acelecilik, ilaç kullanımı, aşırı yemek yeme olur. Bunun için, kızgınlığın altında yatan üzüntü ve korkularınızla yüzleşin, tanımaya çalışın. Empatik anlayışı geliştirin" şeklinde konuştu.
Konferans sonunda Yüksekokul Müdür Yrd. Halim Gök tarafından Psikolog Yasemin Hekim'e teşekkür belgesi takdim etti.
(OE-SD-Y)

15.05.2017 18:33:46 TSI
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