Fındık üreticisinin işini kolaylaştıracak hibe

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne 8 fındık toplama makinesi hibe edildi



ORDU (İHA) - Ordu'da bir fındık firması tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne 8 adet fındık toplama makinesi hibe edildi.

Ünye ilçesinde yapılan fındık toplama makinesi hibe teslim töreninde konuşan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Fındık her toplantıda her ziyarette ve her konuşmamızda karşımıza çıkan bu bölgenin geçim kaynağı olan bir tarım ürünüdür. Bu anlamda fındığa yapılacak desteklemeler ve verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalara destek oluyoruz. Fındık bu bölge için hayati önem taşıyor. Fındık varsa, bolsa ve iyi para etmişse herkes mutlu ama fındık yoksa ve fiyatı düşükse herkes mutsuz bu bölgede. Zaten yüzde 70 eğitim olan bu bölgede fındığın alternatifi yok. Bu kapsamda fındık üreticisinin işçi maliyetlerini düşürecek olan bu makinelerin piyasaya çıkarak üreticinin görmesi adına bu hibe programı çok önemli. Ben büyük fındık üreticilerin bu makineyi alacağına ve küçük fındık üreticilerinin ise kiralayarak fındığını daha az maliyetle toplayacağına inanıyorum. Ben Durak Fındık'ı bu çalışmasından dolayı kutluyorum. Bölgede birçok projeye öncü ve önderlik yapmış bir kurum. Bölgede dürüst tüccar olarak da nam salmış bir kurum" dedi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Fındıkta üretimdeki maliyetleri düşürüp verimliliği arttırmak olmazsa olmaz hedeflerimiz arasında. Fındık konusunda önemli bir müteşebbisimiz olan Hasan Basri Durak beyin katkılarını sunduğu verimliliği arttıracak en önemli unsur olan toplama maliyetlerini düşürecek bu ve benzeri alternatiflerin arttırılması ve çiftçilerimize anlatılarak yaygınlaştırılması gerekiyor. Bazı ürünlerin fındığın alternatifi konusunda sık sık gündeme geliyor ancak karşı değiliz ama bakış açısı olarak fındığın verimliliği konusunda tam olarak gerekeni yaparsak böyle bir arayış içerisine de girmemiş oluruz" diye konuştu.

Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Ordu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Tarımda genç nüfus istihdamında sıkıntılar var. Bu da yaşlı nüfusun köylerde tarımsal faaliyetleri tam olarak yerine getiremediği için budama ve gübrelemeyi gibi öncelikle bu yönde çalışmalarımız oldu. Verimliliğin ardından maliyetin düşmesine yönelik çalışmalarımız oldu. Durak Fındık bu konuda yaptığı destek önemli bir destektir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Makineleri hibe eden Durak Fındık A.Ş. CEO'su Kadir Durak ise, "2014 yılında üreticilerime çuval desteğinde bulunduk. 2015 yılında Ordu ili genelinde resim yarışması düzenledik. 60 bin öğrenci katıldı. Bu yıl da çiftçimizin maliyetini düşürmeye yönelik olan Tarım İl Müdürlüğümüze 8 adet toplama makinesi, 8 adet süpürme makinesi hibe kampanyası düzenledik. Toplama makinelerimizin özelliği ise 75 metre uzunluğundaki hortumuyla 150 metre çapındaki arazideki fındığı toplayabilmektedir. Bu makinelerle 5 ton fındığın 4 kişi ile 4 günde toplandığı belirtilmekte. Biz çiftçilerimize fayda sağlamak adına böyle bir kampanya düzenledik" bilgilerini verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Durak Fındık ile Ordu İl Tarım Müdürlüğü arasında Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun oluru ile bir protokol imzalandı.

Daha sonra katılanlar hibe edilen makineleri inceleyerek özellikleri hakkında bilgi aldı. Her biri yaklaşık 22,500 TL maliyetli 8 makine düzenlenen tören ile çiftçilere kullandırılmak üzere Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne hibe edildi.

Törene ayrıca; AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün, Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal ve Durak Fındık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Durak katıldı.

