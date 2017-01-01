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Kütahya'da 'en anlamlı' yarışma

- ilk kez gerçekleştirilen 'Hekim Sinanlar Yarışıyor' bilgi yarışmasının finali gerçekleştirildi

- Yarışmada 4 okul birinci, 2 okul da ikinci oldu



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Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 'Hekim Sinanlar Yarışıyor' bilgi yarışmasının finali gerçekleştirildi.

52 ortaokuldan 8. sınıf öğrencilerinin yarıştığı grup yarışmalarını başarıyla tamamlayan Atatürk Ortaokulu, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Özel Dostlar Ortaokulu ile Özel Kütahya Boğaziçi Şehir Ortaokulu öğrencileri finalde yarıştı.

Türkiye'nin en büyük ikinci araştırma merkezi olan Hekim Sinan Tıbbi Bitki ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi Bahçesi'nde düzenlenen yarışma finalini Vali Ahmet H. Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali çetinbaş, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve aileleri takip etti.

Hekim Sinan'ı gelecek nesillere tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte merkez ilçesinde bulunan ortaokulların 8. Sınıf öğrencilerine Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni tanıtmak, burada yetiştirilen bitkilerle ilgili farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimize ilimizin gurur kaynağı olan, 15. yüzyılda yaşamış, Osmanlı Devleti'nde ilk saray hekimliği yapmış, ayrıca edebiyatımızda Şairler Şeyhi unvanını alan Germiyanlı Şair Şeyhi Hekim Sinan'ın toplumumuza ve geleceğimizin teminatı olan yeni nesillere tanıtımını sağlamak amacıyla 'Hekim Sinanlar Yarışıyor' projesi hayata geçirilmiştir. Yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.



4 Okul birinci, 2 okul da ikinci oldu



Yarışmada, Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan kitapçıkta yer alan bitkileri tanımaya yönelik uygulamalı sorular ile Germiyanlı Şair Şeyhi Hekim Sinan'ın biyografisinden bir soru, Fen Bilimleri Dersi müfredatında yer alan konulardan da 3 soru soruldu.

Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı Hekim Sinanlar Yarışıyor finalinde ilk elenen okullar Fatih Ortaokulu ile Dumlupınar Ortaokulu oldu.

Yarışmaya devam eden 4 okulun da 10 soruya doğru yanıt vermesi üzerine yarışma altın sorularla devam etti. Eşitlik uzun süre bozulmayınca Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu devreye girdi ve 4 okulu da yarışmanın birincisi ilan etti.

Yarışmanın birincileri Atatürk Ortaokulu, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu, Özel Dostlar Ortaokulu ile Özel Kütahya Boğaziçi Şehir Ortaokulu öğrencileri oldu.

Öğrencileri tebrik eden Başkan Kamil Saraçoğlu, "Altı okulumuzu tebrik ediyorum, dört okulumuzu birinci, diğer iki okulumuzu da ikinci ilan ettik. Yarışmanın birincilerine tablet, ikincilerine ise mp3 çalar hediye edeceğiz. Yarışma hakikaten anlamlı bir yarışma oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerin ödüllerini Vali Ahmet H. Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu verdi. (EFE)



15.05.2017 23:28:53 TSI

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