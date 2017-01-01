Köşk'te Robotik Kodlama şenliği
(Fotoğraflı)
Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Başımıza icat çıkarın-Robotik Kodlama" şenliği yapıldı.
Öğrencilerin tasarımları ve kodlamaları ile yaptıkları otomatik yemleme makinesi, akıllı ev, kartlı garaj kapısı, radar sistemi, park sensörü vb. birçok teknolojik tasarım ve bilgisayar oyunları sergilendi.
Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Robotik ve Kodlama Şenliğinde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, sadece tüketen değil, üreten bir toplum olabilmek ve dünya teknolojisinde bizde varız diyebilmek için bu tür projeleri küçük yaştan itibaren öğrencilere fırsat vererek yaptırmanın önemli olduğunu vurguladı.
Şenliğe Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mesut Cin, daire amirleri ve Köşklü vatandaşlar katıldı.
(OD-MB-Y)
16.05.2017 08:08:24 TSI
NNNN