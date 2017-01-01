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"Ayçiçekleri Açarken Tiyatro Günleri" başladı

16 Mayıs 2017 Salı, 09:05
"Ayçiçekleri Açarken Tiyatro Günleri" başladı

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim tarafından her yıl düzenlenen "8. Ayçiçekleri Açarken Tiyatro Günleri" Prof. Dr. Necdet Tekin Gençlik Merkezinde başladı.
"8. Ayçiçekleri Açarken Tiyatro Günlerinin açılışına Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, İŞKUR Müdürü Ahmet Selim Kesin, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Lüleburgaz'da bulunan lise, ortaokul ve ilkokullardan toplam 20 oyunun sahneleneceği Ayçiçekleri Açarken Tiyatro Günleri' kapsamında ilk sahne alan Rumeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Rumeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Ünlü Fransız Oyun Yazarı Moliere'nin kaleme aldığı "Hastalık Hastası" oyunu sahnelendi.
(KA-MEF-Y)

16.05.2017 09:05:30 TSI
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