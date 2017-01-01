Gönen MHP'de yeni başkan Nazmi Ekinci
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Güler Kavak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir - 360 delegeli MHP Gönen İlçe Teşkilatı kongreye gitti. İki listenin yarıştığı genel kurulda, değişimcilerin adayı Nazmi Ekinci, mevcut ilçe başkanı Mustafa Yeşil'e karşı seçimi kazandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Gönen İlçe teşkilatı kongresini gerçekleştirdi. MHP Genel Merkezi tarafından atanan Mustafa Yeşil'e karşı aday olan Nazmi Ekinci'nin listelerinin yarıştığı genel kurulda, delegeler oylarını Ekinci tarafında kullandı. 360 delegeden 140'ının katıldığı kongrede; Mustafa Yeşil ve ekibi 26 oy alırken, Nazmi Ekinci 111 oy aldı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.
MHP Gönen İlçe Başkanlığına seçilen Nazmi Ekinci'nin yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Güzel, Mehmet Türk, Mustafa Alan, Bahri Gül, Erdem Kuru, Kemal Oba, Kudret Tire, Sedat Dağlı, Tevfik Candar, Hüseyin Belli, Şaban Teke, İlhan Mercan, Mehmet Aydın, Erbil Işık, Tuncay Bozkurt, Birol Biçer, Orhan Çakıcı, İsmail Kostak.
(GK-BD)
16.05.2017 09:29:21 TSI
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