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Başkan Şahin engelli vatandaşlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin



BİLECİK (İHA) - 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası nedeniyle, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede yaşayan engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Sizlerin altın gibi kalplerinden samimi duygularla yükselen güzel sözleri duymak çok farklıydı. Allah sizlere ömür boyu sağlık, yaşam sevinci ve mutluluklar versin. Bizler için hiçbir zaman unutulmayacak değersiniz. Sizlerle daha sık beraber olmanın yollarını bulmalı ve sizleri çok daha sık hatırlamalıyız. Dostluk, kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın ne olacağımızı Allah'tan başka kimse bilemez. Engelli vatandaşlarımız için Osmaneli'de engel olabilecek her türlü fiziki yapıyı ortadan kaldıracağız. Onlar için daha güzel mekanlar meydana getireceğiz" dedi.

(ZZ-KÇ)



16.05.2017 10:39:57 TSI

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