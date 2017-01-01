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Döşemealtı'nda 19 Mayıs Gençlik haftası heyecanı

16 Mayıs 2017 Salı, 10:55
Döşemealtı'nda 19 Mayıs Gençlik haftası heyecanı
Döşemealtı'nda 19 Mayıs Gençlik haftası heyecanı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi tarafından 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Gençlik haftası etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.
Döşemealtı'nda ki Gençlik Haftası kutlamaları saat 19.00'da fener alayı yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüşün ardından ilçenin ilk kent meydanında ücretsiz halk konseri düzenlenecek. Saat 20.00'de sahneye çıkacak olan ünlü sanatçı Koray Avcı en güzel şarkılarını Döşemealtı halkı için seslendirecek.

Bisiklet Şenliği
Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 20 Mayıs Cumartesi günü 'Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Şenliği' düzenlenecek. Saat 10.00'da Kent meydanında buluşacak bisiklet guruplarının yanı sıra her yaştan yüzlerce insan bisikletleriyle Belediye binası önünden Düzlerçamı mesire alanına kadar 10 kilometre pedal çevirecek.

Antik Döşemeyol da doğa yürüyüşü
Gençlik Haftası etkinlikleri 21 Mayıs Pazar günü doğa yürüyüşü ile sona erecek. Sabah 10.00'da belediye binası önünde biraraya gelecek doğa dostları araçlarla Kovanlık Mahallesi'nde ki antik döşemeyola geçecek. İlçeye adını veren aynı zamanda Yörüklerin göç yolu olarak da kullandığı döşemeyolda ki yürüyüşün yaklaşık 2 saat sürmesi ön görülüyor.

Döşemealtı gençlik haftası kutlamalarına hazır
Döşemealtı İlçesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin büyük bir coşku içerisinde kutlanması için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Her yıl tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı düzenlemeye çalıştık. Bu yıl 35'ncisi kutlanacak olan Gençlik Haftası, fener alayı ile başlayacak, daha sonra hizmete yeni açtığımız kent meydanın da halk konserimiz olacak. 20 Mayıs tarihinde bisiklet şenliğimiz, 22 Mayıs tarihinde de antik döşemeyol da doğa yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm halkımızı ilçemizde ki gençlik haftası kutlamalarına davet ediyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

16.05.2017 10:55:11 TSI
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