Gülseren Delibaş, Kitap Fuarı'nda
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Çocuk Kitapları Yazarı Gülseren Delibaş, Kocaeli Kitap Fuarı'nda çocuklara öğütlerde bulundu.
Çocuk Kitapları Yazarı Emekli Edebiyat Öğretmeni Gülseren Delibaş, Karamürsel Alp Konferans Salonu'nda yaptığı söyleşide "Neden Kitap Okumalıyız?" konusunda okurlarını bilgilendirdi. Katılımcıların çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu söyleşide çocuklara sık sık uyarılarda bulunarak bol bol kitap okumalarını söyleyen Çocuk Kitapları Yazarı Gülseren Delibaş, "Günümüzde başarıyı yakalayan insanların birçoğu kitap okuyarak bu günlere gelmişlerdir. Veliler, sizler de çocuklarınızı teknolojinin kurbanı etmeyin. Teknolojiyi zamanlı ve tasarruflu kullanmalarını sağlayarak, kitap okumaları konusunda yönlendirin" dedi.
Her kitabın okunmayacağını ifade eden Delibaş, "Kitap seçerken mutlaka seçici olun, yaşınıza uygun kitaplar okuyarak hem gelişmenizi sağlayın hem de okuduğunuz şeyleri anlayarak okuyun. Öğrenciler, eğer kitap almaya gücünüz yoksa en yakın kütüphaneye üye olarak okuma alışkanlığınızı kazanın" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
(İG-GY-Y)
16.05.2017 11:09:31 TSI
NNNN