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Kulu'da tarım ve tarımsal faaliyetlerle ilgili ikinci toplantı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan'ın başkanlığında 2017 yılı içinde düzenlenen tarım ve tarımsal faaliyetler alanında ikinci toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, çiftçiler ve diğer tarımsal alanda faaliyet gösteren dernek ve oda başkanlarının istek ve şikayetleri dinlendi. Tarımsal alanların verimini kaliteli olarak artırmanın en önemli kaynaklarından olan su sorunu, tarımda daha verimli ve kaliteli ürün alma konusunda alternatif ürünlerin ekilmesi, hasadı, bunları içeren projelerin konuşulduğu toplantı, Konya Ticaret Borsası (KTB) yetkilileri tarafından lisanslı depoculuk hakkında toplantı yapılması ve istişare edilmesi dilekleriyle tamamlandı.

Toplantıya, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Uysal, Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Menderes Orhan, Kozanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Karpuz, Şoförler Oda Başkanı Ömer Dağ, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Oda Başkanı Hasan Yurttaş, ve çiftçiler katıldı.

(ÖK-AH-Y)



16.05.2017 11:44:12 TSI

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