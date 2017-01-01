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Ortaca'da engelliler haftası etkinliği

16 Mayıs 2017 Salı, 13:29
Ortaca'da engelliler haftası etkinliği
Ortaca'da engelliler haftası etkinliği

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 10-16 Mayıs engelliler haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, tören alanında düzenlenen etkinlikte, ilçedeki özel eğitim, uygulama ve rehabilitasyon merkezlerinin öğrencileri gösteri sundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, törende yaptığı konuşmada; "10-16 Mayıs engelliler haftası kapsamında, ilçede yaşayan engelli bireylerin yaşamanı kolaylaştırmaya yönelik tedbirler alınması ve toplumda farkındalık oluşması amacıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı. Hepimiz engelli adayıyız. Engelli bireylerin hayatlarını rahatça yaşayabilmesi için kurum ve toplum olarak gerekeni yapmalıyız" dedi.
Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Mehmet Tan, daire amirleri, okul müdürleri, özel öğrencilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
(CC-MB-Y)

16.05.2017 13:29:34 TSI
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