ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sultanhisar'da çilek festivali hazırlıkları tamamlandı

16 Mayıs 2017 Salı, 15:26
Sultanhisar'da çilek festivali hazırlıkları tamamlandı
Sultanhisar'da çilek festivali hazırlıkları tamamlandı

(Fotoğraflı)

Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, 'Tarihin gizemi Çileğin kokusuyla buluşuyor' sloganı ile bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivaline davet etti.
1940'lı yıllarda 'Portakal Festivali' olarak düzenlenen ve son yıllarda uluslar arası düzeyde kutlanmaya başlayan Sultanhisar Nysa Festivali ve Atça Çilek Festivali 48. kez coşkuya sahne olacak. Nysa Zerafet Güzeli ve Çilek Güzeli Yarışmaları ile binlerce genç kızın heyecanla beklediği festivalde Türkiye'nin Paris'i olarak bilinen Cumhuriyet tarihinin ilk modern imarlı yerleşim yeri olan Atça, tarımsal alanda çileğin en çok üretildiği ve başkenti sayılan, 2 bin 500 yıllık tarihi ile Nysa ve Akharaca antik kentlerini bünyesinde barındıran Sultanhisar ilçesi, 6 gün boyunca festival coşkusunu konukları ile yaşayacak.
Belediye Başkanından Festivale Davet
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, 'Tarihin gizemi Çileğin kokusuyla buluşuyor' sloganı ile bu yıl 48.'si düzenlenen 6 gün sürecek Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali'ne herkesi davet etti. Yıldırımkaya, "Tarihin gizeminin Çileğin kokusuyla buluştuğu cennet ilçemiz Sultanhisar'da geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz, 48. Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivalimize herkes davetlidir. 1940'lı yıllardan günümüze kadar geleneksel olarak ve her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen festivalimiz bu yılda çeşitli ülkelerden misafirlerini ağırlayacak. Uluslararası festivalimizin bu yılki konuk ülkeleri Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Osetya. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalimizde, ülkemizin çeşitli illerinden gelerek yerel ürünlerini sergileyen satış bölümleri ile panayır havasında bir festival olması amaçlanmaktadır. Bu yıl 48.'si düzenlenen festivalimiz 16 Mayıs 2017 Salı günü Sultanhisar ve Atça'da kurulacak satış yeri ve sergilerin açılmasıyla başlayacak ve 17- 18 Mayıs akşamları Atça ve Sultanhisar'da Göksel'in sahne alacağı Anadolu Rock Konseri ile devam edecek."
Coşku, 6 gün sürecek
Festival programı hakkında bilgi veren Başkan Osman Yıldırımkaya, "19 Mayıs 2017 Cuma günü Saat 16:30'da Kortej Yürüyüşü ile başlayacak olan resmi açılış töreninde, Sultanhisar'ın en iyi çileklerinin yarıştığı Çilek Yetiştiriciliği Yarışması ile gündüz programı son bulurken akşam yine Sultanhisar ve Atça'da Yerli ve Yabancı Halkoyunları Gösterileri ve Moğolistan Akrobasi Grubu gösterileri ile devam edecek. 20 Mayıs Cumartesi Sultanhisar Cumhuriyet Meydanında Yerli ve Yabancı Halkoyunları ve Nysa Zarafet Güzeli yarışması ile başlayacak olan gecede, Tarık Mengüç ve Aleyna Tilki'nin sahne alacağı halk konseri festivale renk katacak. 21 Mayıs Pazar günü Malgaç Mustafa Mahalle Muhtarlığının tertiplediği ve Festivalimiz kapsamında Atça Arena da saat 10.00'da Geleneksel Boğa Güreşi ile başlayacak olan final gününde saat 20.00'de Atça Cumhuriyet Meydanında Çilek Güzeli seçilerek, Pelin Elitez, Ufuk Yıldırım ve Simge'nin sahne alacağı halk konseri ile festivalimiz son bulacaktır" dedi.
(AS-MB-Y)

16.05.2017 15:26:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ydın Büyükşehirden Bozdoğan'a jest
YEREL

YDIN BÜYÜKŞEHİRDEN BOZDOĞAN'A JEST
Germencik 19 Mayıs etkinliklerine hazır
YEREL

GERMENCİK 19 MAYIS ETKİNLİKLERİNE HAZIR
Efeler Belediyesi 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi
YEREL

EFELER BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
Motovento Salihli Setmog Festivali gerçekleşti
YEREL

MOTOVENTO SALİHLİ SETMOG FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİ
Bozdoğan'da trafik kazası; 2 yaralı
YEREL

BOZDOĞAN'DA TRAFİK KAZASI; 2 YARALI
Savaş gemileri vatandaşların ziyarete açıldı
YEREL

SAVAŞ GEMİLERİ VATANDAŞLARIN ZİYARETE AÇILDI

Aydın'da 3 milyon fidan toprakla buluşturuldu
YEREL

AYDIN'DA 3 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Aydın'da Ülseratif Kolit ve Crohn hastaları için hasta okulu düzenlendi
YEREL

AYDIN'DA ÜLSERATİF KOLİT VE CROHN HASTALARI İÇİN HASTA OKULU DÜZENLENDİ
Eski ve yeni mezunlar şenlikte buluştu
YEREL

ESKİ VE YENİ MEZUNLAR ŞENLİKTE BULUŞTU
Nazilli'de öğrencilerden şiir ve müzik dinletisi
YEREL

NAZİLLİ'DE ÖĞRENCİLERDEN ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ
TÜMSİAD Ege Bölgesi başkanlar toplantısı Aydın'da yapıldı
YEREL

TÜMSİAD EGE BÖLGESİ BAŞKANLAR TOPLANTISI AYDIN'DA YAPILDI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Kazada ölen 24 kişinin mola görüntüleri ortaya çıktı
YEREL

KAZADA ÖLEN 24 KİŞİNİN MOLA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şairler Didim'de 8. kez buluşuyor
YEREL

ŞAİRLER DİDİM'DE 8. KEZ BULUŞUYOR
Aydın Uluslararası Darbe Sempozyumuna ev sahipliği yapacak
YEREL

AYDIN ULUSLARARASI DARBE SEMPOZYUMUNA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Sağlıkçıların üst öğrenim listesi güncellendi, nöbet sorunu çözüldü
YEREL

SAĞLIKÇILARIN ÜST ÖĞRENİM LİSTESİ GÜNCELLENDİ, NÖBET SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Köşk'te Robotik Kodlama şenliği
YEREL

KÖŞK'TE ROBOTİK KODLAMA ŞENLİĞİ
K Parti'li Savaş'tan vatandaşlara yapılandırma müjdesi
YEREL

K PARTİ'Lİ SAVAŞ'TAN VATANDAŞLARA YAPILANDIRMA MÜJDESİ
Nazilli Belediye Meclisi Mayıs dönemi olağan toplantısı yapıldı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ MAYIS DÖNEMİ OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI
Germencik Belediyesinden ADÜ'lü öğrencilerin sosyal sorumluluk projesine destek
YEREL

GERMENCİK BELEDİYESİNDEN ADÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DESTEK
Aydın'ı sarsan bir düğün kazası daha
YEREL

AYDIN'I SARSAN BİR DÜĞÜN KAZASI DAHA
Söke'de Karadeniz horonu ve Ege zeybeği 15. kez buluştu
YEREL

SÖKE'DE KARADENİZ HORONU VE EGE ZEYBEĞİ 15. KEZ BULUŞTU
Şampiyon ADÜ, Türkiye'yi Portekiz'de temsil edecek
YEREL

ŞAMPİYON ADÜ, TÜRKİYE'Yİ PORTEKİZ'DE TEMSİL EDECEK
Başkan Erol, yürüyüş sonunda karanfil dağıttı
YEREL

BAŞKAN EROL, YÜRÜYÜŞ SONUNDA KARANFİL DAĞITTI
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını