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Sultanhisar'da çilek festivali hazırlıkları tamamlandı



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, 'Tarihin gizemi Çileğin kokusuyla buluşuyor' sloganı ile bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivaline davet etti.

1940'lı yıllarda 'Portakal Festivali' olarak düzenlenen ve son yıllarda uluslar arası düzeyde kutlanmaya başlayan Sultanhisar Nysa Festivali ve Atça Çilek Festivali 48. kez coşkuya sahne olacak. Nysa Zerafet Güzeli ve Çilek Güzeli Yarışmaları ile binlerce genç kızın heyecanla beklediği festivalde Türkiye'nin Paris'i olarak bilinen Cumhuriyet tarihinin ilk modern imarlı yerleşim yeri olan Atça, tarımsal alanda çileğin en çok üretildiği ve başkenti sayılan, 2 bin 500 yıllık tarihi ile Nysa ve Akharaca antik kentlerini bünyesinde barındıran Sultanhisar ilçesi, 6 gün boyunca festival coşkusunu konukları ile yaşayacak.

Belediye Başkanından Festivale Davet

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, 'Tarihin gizemi Çileğin kokusuyla buluşuyor' sloganı ile bu yıl 48.'si düzenlenen 6 gün sürecek Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali'ne herkesi davet etti. Yıldırımkaya, "Tarihin gizeminin Çileğin kokusuyla buluştuğu cennet ilçemiz Sultanhisar'da geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz, 48. Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivalimize herkes davetlidir. 1940'lı yıllardan günümüze kadar geleneksel olarak ve her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen festivalimiz bu yılda çeşitli ülkelerden misafirlerini ağırlayacak. Uluslararası festivalimizin bu yılki konuk ülkeleri Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Osetya. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalimizde, ülkemizin çeşitli illerinden gelerek yerel ürünlerini sergileyen satış bölümleri ile panayır havasında bir festival olması amaçlanmaktadır. Bu yıl 48.'si düzenlenen festivalimiz 16 Mayıs 2017 Salı günü Sultanhisar ve Atça'da kurulacak satış yeri ve sergilerin açılmasıyla başlayacak ve 17- 18 Mayıs akşamları Atça ve Sultanhisar'da Göksel'in sahne alacağı Anadolu Rock Konseri ile devam edecek."

Coşku, 6 gün sürecek

Festival programı hakkında bilgi veren Başkan Osman Yıldırımkaya, "19 Mayıs 2017 Cuma günü Saat 16:30'da Kortej Yürüyüşü ile başlayacak olan resmi açılış töreninde, Sultanhisar'ın en iyi çileklerinin yarıştığı Çilek Yetiştiriciliği Yarışması ile gündüz programı son bulurken akşam yine Sultanhisar ve Atça'da Yerli ve Yabancı Halkoyunları Gösterileri ve Moğolistan Akrobasi Grubu gösterileri ile devam edecek. 20 Mayıs Cumartesi Sultanhisar Cumhuriyet Meydanında Yerli ve Yabancı Halkoyunları ve Nysa Zarafet Güzeli yarışması ile başlayacak olan gecede, Tarık Mengüç ve Aleyna Tilki'nin sahne alacağı halk konseri festivale renk katacak. 21 Mayıs Pazar günü Malgaç Mustafa Mahalle Muhtarlığının tertiplediği ve Festivalimiz kapsamında Atça Arena da saat 10.00'da Geleneksel Boğa Güreşi ile başlayacak olan final gününde saat 20.00'de Atça Cumhuriyet Meydanında Çilek Güzeli seçilerek, Pelin Elitez, Ufuk Yıldırım ve Simge'nin sahne alacağı halk konseri ile festivalimiz son bulacaktır" dedi.

(AS-MB-Y)



16.05.2017 15:26:02 TSI

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