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İHA yarışmasından Eskişehirli öğrenciler ödülle döndü



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Bursa'da düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) tasarla, yap, uçur yarışmasında Eskişehir'den iki okul ödülle döndü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığının koordinatörlüğünde BEBKA ve Türk Hava Yollarının sponsorluğunda 4-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Bursa Bilim Şenliğinde yapılan İnsansız Hava Aracı tasarla, yap, uçur yarışmasına katılan Tepebaşı ilçesindeki iki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci ve ikinci oldu. Birinci olan Tepebaşı Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 bin TL, ikinci olan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 bin 500 TL ödül kazandı.

Türkiye genelinde 28 lisenin katıldığı yarışmada sabit kanatlı insansız hava aracı kategorisinde birinci ve ikinci olan takımların öğrencileri, öğretmenleri ve okul müdürleri, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser'i ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez'i ziyaret etti. Ziyaretlerde Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez, günümüzde havacılıkta çok önemli bir yeri olan insansız hava araçlarının tasarımı, yapımı ve uçurulması yarışmasında üstün başarı elde eden okulların öğrencilerini, öğretmenlerini ve okul müdürlerini kutladılar ve gelecek yıllarda da bu başarıyı devam ettirmeleri dileğinde bulundular.

(İHA-Y)



16.05.2017 15:35:58 TSI

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