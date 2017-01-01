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Edremit MHP'de kongre heyecanı

- MHP'de Ahmet Kabaklı güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Kongresi Edremit Şoförler ve Otomobilciler Odası Toplantı Salonunda yapıldı. Edremit MHP İlçe Başkanlığına atanan Ahmet Kabaklı tek aday girdiği kongrede güven tazeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığına ilk önce atanarak gelen Ahmet Kabaklı yapılan kongre sonrasında başkan seçilerek güven tazeledi. Edremit Şoförler ve Otomobilciler Odası Toplantı Salonunda yapılan kongrede salonun dolu olduğu gözlendi.

MHP İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı'nın yönetim Kurulu Listesindeki Asil Üyeler Birol Uzunca, Mehmet Önen, Katip İsak, Ali Şahintürk, Hasan Çolak, Oğuz Özden, Fehmi Ergen, Feridun Varol, Ali Gür Armutçu Mehmet Taşkınsoy, Coşkun Çelik, Salih Acer, Melahat Atıcı, Muhsine Özyurt, İbrahim Halil Salı, Kadircan Aktürk, Refik Demir, Özcan Memiş yeni yönetimi oluşturdu.

Yedek Üyelerde ise, Feyzullah Songur, Alper Duru, Doğan Sarıoğlu, Uğur Yereli, Bahattin Arslan, Fikri Taşkolu, Tufan Akgün, Mesut Şahin, Tayfun Atıcı, Suat Demirbağ, Mustafa Çoban, Mesut Aleş, Serdar Koska, Turgay Görmen, İbrahim Dutlu, İbrahim Erdoğan, Erdinç Surul, Ahmet Dörtyol yer aldı.

Kongreye Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, MHP İl Başkanı Argun Atıcı, MHP İlçe Başkanları ve partililer katıldı.

(EME)



16.05.2017 16:13:32 TSI

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