Ulukışla'da 425 konut sahibini buldu
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Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Ulukışla Belediyesi tarafından organize edilen ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 425 konut sahibini buldu.
Öküz Mehmet Paşa Kervan Sarayında düzenlenen 1. Etap Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura çekilişine Ulukışla Kaymakamı Ferhat Atar, Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Genel Meclis üyesi Şahin Tulgar, ilçe kurum müdürleri ve çekilişte bulunan hak sahipleri katıldı.
1.Etap Toplu Konut İdaresi (TOKİ) çekilişin sonunda hak sahiplerinde 425 kişi ev sahihibi oldu.
(MB-YE-AÖ-Y)
16.05.2017 16:18:13 TSI
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