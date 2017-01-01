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Park meydanı nefes alacak



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde park meydanı düzenleniyor.

Gemlik Belediyesi'ne ait Avcılar Derneği tarafından kullanılan binanın yıkımı tamamlandı. Atatürk Parkı ve çevresine nefes aldırmayı hedefleyen Kent Meydanı projesi inşaatı başlıyor. Yıkımı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Avcılar Derneği üyelerinin de mağdur edilmediğini söyledi.

Tescilli iki çınar ağacının da koruma altına alındığını ve toprak takviyeli bakımının yapılacağını vurgulayan Refik Yılmaz, "İlçemize nefes aldıracak meydan çalışmalarını sürdürüyoruz. Zaman zaman kamulaştırma yaparak, zaman zaman da belediyemize ait dükkânları yıkarak bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Park ve çevresi nefes alacak, daha da güzelleşecek. Tescilli ağaçlarımızın bakımını da daha iyi yapabileceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(MŞ)



16.05.2017 17:02:23 TSI

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