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Seyyid Müderris Zeynel Ağa Cami hizmete açıldı



YOZGAT (İHA) - Yozgatlı hayırsever iş adamı Bilal Şahin tarafından Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy'de yaptırılan Seyyid Müderris Zeynel Ağa Cami hizmete açıldı.

Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan açılışta konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Bilal Şahin Bey ilimize çok sayıda hayır hizmetlerinde bulunmuş ve bulunmaktadır. Ben gördüğüm, tanıdığım zengin kişilere vakıf kurmalarını söylüyorum. Bilal Şahin Vakfının kurulmasını da istiyorum. Hepimiz bir gün öleceğiz, bizden sonra da hizmetlerin devam etmesini istiyorsak vakıflar kurmalıyız. Yaptığı bütün hizmetlerden dolayı Bilal Şahin Beye teşekkür ediyorum" dedi.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk ise, Türk milletinin Orta Asya'dan çıktıktan sonra gittiği her yerde ardında camiler, minareler, medreseler bıraktığını ifade ederek "Bilal Bey de tek başına arkasında kubbeler bırakıyor, 9 cami, 3 medrese ve hayri çok sayıda esereler yapmıştır. Allah zenginliği verir ama cömertliği herkese vermez. Cimri Allah'ın düşmanı ve şeytanın kardeşidir. Cömert ise Allah'ın dostudur. Sayısız eser bırakan Bilal Şahin Bey'e Allah uzun ömürler versin." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Seyyid Müderris Zeynel Ağa Cami hizmete açıldı.

(BMG-UY-Y-)



16.05.2017 17:30:07 TSI

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