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Çayeli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu vatandaşlar ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Kubilay Ateş

RİZE (İHA) - Çayeli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ilk konseri ile vatandaşlarla buluştu.

Çayeli Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu Ekibi, geçtiğimiz akşam düzenlemiş oldukları konser ile dinleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Çayeli Kent Konseyi ve Çayeli Belediyesi'nin ortak çalışmaları ile ilçedeki esnaf, öğretmen, öğrenci, ev hanımı ve okul müdürlerinin yer aldığı koro ekibi oluşturuldu. Oluşturulan koro ekibi kısa süre zarfında çalışmalarını tamamlayarak sergilemiş oldukları performans ile katılımcılara müzik dolu gece yaşattı.

Program sonrası Çayeli Kent Konseyi Başkanı Muhammet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu güzel tablonun meydana gelmesinde bizlere her türlü destek ve imkanı sağlayan değerli Belediye Başkanım Dr. Atilla Esmen'e, müzik öğretmenimiz Oğuzhan Bektaşoğlu ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

(KA-ÖS-Y)



17.05.2017 09:19:17 TSI

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