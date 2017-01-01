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Özel çocuklar 2. Bahar Şenliği'nde buluştu



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Özel eğitime muhtaç çocuklar Engelliler Haftası nedeniyle Ayvalık Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen piknikte buluştu.

Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi, Erken Doğmuşlar Konuk Evi sakinleri ve Ayvalık Zihinsel Özürlüleri Koruma ve Eğitim Derneği öğrencileriyle eğitmenleri katıldı.

Palyaçolar eşliğinde tertemiz havada piknik yapan özel çocukların müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, yaşama sevinçleri ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.

Bu yıl 2. sini düzenledikleri Bahar Şenliği ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Özgür Uygun, "Merkezimizin engelli üyeleriyle, Ayvalık'ta engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşları ve Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zihinsel engelliler okulu öğrencilerinden oluşan engellilerle birlikte artık gelenekselleştirme yolunda etkinliğimiz oldukça coşkulu gerçekleşti. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu" dedi.

(SS-



17.05.2017 10:40:20 TSI

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