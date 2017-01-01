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Fidanlıkta kayın tohumları fidana dönüştü



(Fotoğraflı)



Emrah Yıldız

ZONGULDAK (İHA) - Gökçebey fidanlığında ekilen kayın tohumları fidana dönüştü.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünde 2017 yılında hedeflenen 1 milyon 500 bin adet Kayın fidanının üretilmesi için Zonguldak Valisi Ali Kaban ve beraberinde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Gökçebey Kaymakamı Bünyamin Bilgin ile birlikte fidanlığı ziyaret etti. Bin 500 kg ekimi yapılan tohumlar sağlıklı bir şekilde çimlenerek fidana dönüştü.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel Bölge Müdür Yardımcısı Engin Keleş ile birlikte, Gökçebey Fidanlığını gezdi ve üretim durumu hakkında fidanlık Müdürü Şenol Çakmaklı'dan bilgi aldı.

Ahmet Sırrı Beşel incelemelerden sonra yaptığı açıklamada Kayın dışında Ihlamur, meşe, kavak, akasya, dişbudak, çınar, ceviz, dut, badem, akçaağaç, iğde gibi yapraklı türler ile doğada yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış ve biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem arz eden alıç, kuşburnu, ahlat, gövem, yabani erik, yabani kiraz, üvez gibi yabani türlerin de üretildiğini belirti.

Beşel Gökçebey fidanlığının yapraklı fidan üretiminde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek burada kaliteli kayın fidanı yetiştirildiğini ve bölgede dikilen kayın fidanının büyük çoğunluğunun burada üretildiğini söyledi.

Yeni üretilen yaklaşık 1 milyon 500 bin adet kayın fidanının da hem ağaçlandırma sahalarında hem de gençleştirme ve rehabilitasyon sahalarında yerlerini alacağını kaydetti.

(EY-OA-Y)



17.05.2017 13:18:22 TSI

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