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Öğretmenlerden Başkan Sarıoğlu'na teşekkür plaketi



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, desteklerden dolayı Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'na teşekkür plaketi verdi.

Finike İlçe Spor Müdürü Süleyman Yıldız ve Finike'de görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Sarıoğlu'na, Finikeli sporculara verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden Finike İlçe Spor Müdürü Süleyman Yıldız, "Öğrencilerimizin başarılı olması konusunda en büyük destekçimiz kuşkusuz Başkanımızdır. Başkanımızın ilçemiz dışında yapılan istisnasız tüm müsabakalara ulaşım desteği vermesi sporcularımıza ve bizlere büyük bir kolaylık sağlıyor. Özellikle 100. Yıl Spor Kompleksi'nin düzenlemesi sporcularımıza antrenman yapacak çok büyük bir alan kazandırdı. Bu sebeple yaptığı tüm desteklerden ötürü Başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ise, "Biz çocuklarımızın daha fazla spor yapması, spora yönelmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Sporcularımızın başarısını kendi başarımız olarak görüyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Sporcularımızın daha büyük başarılar elde etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu anda tamamlanmak üzere olan 100. Yıl Spor Kompleksi, Batı Antalya'nın en büyük spor tesisi olarak sporcularımız için büyük bir fırsat. Önümüzdeki süreçte spora olan yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Yakın zamanda plaj voleybolu için de yatırımlarımız olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Finike İlçe Spor Müdürü Süleyman Yıldız ve beraberindeki beden eğitimi öğretmenleri, Başkan Sarıoğlu'na yaptığı desteklerden ötürü bir teşekkür plaketi takdim etti.

(SÇ-Y)



17.05.2017 13:33:47 TSI

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