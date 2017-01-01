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Başkan Akdoğan'dan Hemşireler Günü mesajı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Hemşireler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

"Güler yüzünü ve şefkatini esirgemeden çalışan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyorum'' diyen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık sektörü çalışanlarının başında gelen hemşirelerimiz yoğun iş temposu altında üstlendikleri sorumluluğu eksiksiz olarak yerine getirmektedirler. Hemşirelerimiz, vatandaşın sağlık hizmetlerinin karşılanması konusunda gece gündüz büyük fedakarlık göstererek çalışmaktadırlar. Zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin her ortamda her yaştan insana hizmet veren hemşirelerimiz insan ve toplum sağlığının korunması gibi önemli görevleri üstlenen sağlık ekibinin önemli çalışanlarındandır. Bu düşüncelerle; hastalardan güler yüzünü ve şefkatini esirgemeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren tüm hemşirelerimizin gününü kutluyor, mesleklerinde başarılarının devamını diliyorum."

(MB-YE-SK)



17.05.2017 14:15:43 TSI

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