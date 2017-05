YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde Belediyesi engelleri kaldırıyor

NİĞDE (İHA) - Engelli vatandaşlara 5 ayda 9 akülü, 12 manuel olmak üzere toplamda 21 tekerlekli sandalye sağlayan Niğde Belediyesi engellilerin yüzünü güldürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana engellilere sahip çıktıklarını ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalıştıklarını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta daha aktif konuma gelmeleri için çaba sarf ediyoruz.2017 yılında Mayıs ayına kadar 21 tane tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşımıza teslim ettik. Sadece tekerlekli sandalye olarak değil engelli vatandaşımızın her konuda yanında oluyoruz. Biz Niğde Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza yardım ve desteklerimizi her geçen gün artırarak devam ettiriyoruz'' dedi.

Niğde Belediyesi engelli vatandaşlara destek olmak için her gün yeni bir uygulamaya da imza atıyor. Bu uygulama kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat eden her kim olursa olsun; köy, kasaba, ilçe ayrımı olmadan manuel veya akülü araba kullanabilir belgesini sunuyorsa belediye bu noktada tekerlekli sandalye yardımında bulunuyor.

