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Mardin'de 'Çalışan Sağlığı ve Güvenlik" sempozyumu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:10
Mardin'de 'Çalışan Sağlığı ve Güvenlik" sempozyumu
Mardin'de 'Çalışan Sağlığı ve Güvenlik" sempozyumu

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de başlayan "Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenlik" sempozyumuna katılan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başaralı, sempozyum konusunun dünyanın konusu olduğuna dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Mardin ve Ankara Halk Sağlığı Müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenen "Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenlik" başladı. Bir otelde yapılan sempozyuma, Türkiye'nin birçok ilinden sağlık müdürleri ile halk sağlığı çalışanları katıldı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başaralı, sempozyumu İHA'ya değerlendirdi.

"Buradaki çıktılar önümüzdeki gelişmelere ışık tutacak"
Bu yıl aynı sempozyumu Trabzon'da, şuan Mardin'de ve sene sonunda ise Muğla'da düzenlemeye düşündüklerini kaydeden Başaralı, sempozyum konusunun dünyanın konusu olduğuna dikkat çekti.
Başaralı, "Bizler çalışan sağlığı ve güvenliği konusunu ne kadar işlersek ve ne kadar ön plana çıkartırsak istihdam konusunda daha sağlıklı bireylerin istihdamının artacağını düşünüyoruz. İnşallah bu konudaki çalışmalarımızı daha da arttırmayı düşünüyoruz. Buradaki sempozyumunun çıktılarını da önümüzdeki süreçte konu ile alakalı gelişmelere ışık tutmasını düşünmekteyiz. Mardin güzel ve tarihi bir şehir, buraya birçok ilden gelen arkadaşlarımız var. İnşallah hem dünya hem Avrupa ile beraber bizim de yapmış olduğumuz düzenlemeler ve iyileştirmeler ile beraber daha ileriye doğru götürmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Çalışan sağlığı ve güvenliği çok paydaşlı bir konudur"
Mardin Halk Sağlığı Müdürü Dr. Saffet Yavuz ise, iki gün sürecek sempozyuma ülkelerin farklı şehirlerinden akademisyenlerin ve uzmanların katıldığını söyledi. Yavuz, "Çalışan sağlığı ve güvenliği konusu sadece halk sağlığı müdürlüklerin takip edebileceği bir konu değil, çok paydaşlı bir konudur. Mardin'den Türkiye'ye hem mesaj vermek hem de son zamanlarda yaşanan kötü olayların geride kaldığını ifade etmek için bu kongreyi düzenledik. Bize bu fırsatı veren Sağlık Bakanlığı yöneticilerine, Halk Sağlığı Kurumu Müdürü ile yardımcılarına ve özellikle valime minnet borçlu olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.
(MSK-MP-Y)

17.05.2017 15:10:09 TSI
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