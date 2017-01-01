Halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Otobüslere ayrılan yoldan karşıya geçmeye çalışan Halil K. otobüsün çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Şİ-SD-Y)
17.05.2017 15:44:50 TSI
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