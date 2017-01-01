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"11 İlçeye 11 Okul" projesi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - '11 İlçeye 11 Okul' projesi kapsamında Şarköy ilçesinde yapımı tamamlanan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu'nun devir teslim töreni, Başkan Kadir Albayrak'ın katılımı ile gerçekleşti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu Açılış ve Devir Teslim Törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Şarköy Kaymakamı Hamdi Üncü, Şarköy Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Şarköy Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Ziya Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mümin Bayır, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Devir Teslim ve Açılış Töreninde açılış konuşmasını Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok gerçekleştirdi. Altınok konuşmasında, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çok önemli bir projeye imza attı. 11 ilçeye 11 okul yapmak kolay değil. İlçemizin okula olan ihtiyacını Büyükşehir Belediyesi buraya derslik yaparak gidermiş oldu. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde İlçemizde doğalgaz temeli atma mutluluğunu da yaşadık. Mutluluğumuzun birinci nedeni ilçemizin doğalgaza kavuşması, ikinci nedeni de Şarköy'ün nüfusunda artış olacak olması. Şarköyümüz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü proje ile muhteşem bir okul kazandı. Büyükşehir Belediyemize vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyorum. Okulumuzun ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



"11 okulun da temelini attık"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da '11 İlçeye 11 Okul' projesinin 8'inci okulunu Şarköy'de gururla teslim ettiklerini belirterek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 3'üncü yılında yaptığı yatırımların tamamlanmasıyla teslim törenleri de başlamış oluyor. Saray ilçemizde 11. okulumuzun da temelini attık. Okulumuzu eğitim-öğretim dönemine kadar teslim edeceğiz. Böylece proje kapsamındaki tüm okullarımızı tamamlamış olacağız. Şarköy benim için farklıdır. Altı ay yaşadıktan sonra Şarköy'e aşık olursunuz. Ben de herkes gibi Şarköy'e aşığım. Şarköy İlçemize yatırımlarımız devam edecek. İki sene içerisinde Tekirdağ'ın 11 ilçesi söz verdiğimiz bütün hizmetleri almış olacaktır. Şarköy'de bu ilçelerden bir tanesidir. Doğalgaz projesinin temelinin de atılmasıyla, Şarköy'ün kaderi değişecek. Bu anlamda Enerji Bakanımız ve bütün bakanlarımıza teşekkür ediyor, projenin başlamasındaki emeğini yakından bildiğim Başkan Süleyman Altınok'u da kutluyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Şarköy'ün ulaşımı konusunda yaptığımız yatırımlar devam ediyor. Şarköy ilçemize Tekirdağ deniz otobüs seferlerinin başlaması için projelerimiz mevcut. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde Şarköy ulaşımı virajlı yollardan kurtulacaktır" dedi.

Başkan Albayrak konuşmasının devamında, "Biz bu okulun ismini 17 Kasım olarak düşünmüştük. Fakat, Sayın Kaymakamım ile birlikte okulumuzun ismini Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu olarak değiştirme kararı aldık. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün idealleri çerçevesinde ilelebet var olacaktır. Bu anlamda, teslim törenini gerçekleştirdiğimiz okulumuzun Tekirdağ'a hayırlı olmasını ve dünya çapında öğrenciler yetiştirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.



"Okulumuz Şarköy'e hayırlı olsun"

Son olarak konuşma yapan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise, "Büyükşehir Belediyemizin, Tekirdağ için '11 İlçeye 11 Okul' projesi çerçevesinde bugüne kadar 8 okulumuzu çok kısa bir süre içerisinde teslim aldık. Geriye kalan 3 okulumuzun da inşaatları devam ediyor. İnşallah onlar da en kısa zamanda milli eğitimimizin, öğrencilerimizin, yavrularımızın hizmetine sunulacaktır. Şarköy, Tekirdağ'ın en güzide ilçelerinden bir tanesi. Yaz sezonunda nüfusu 10 kata kadar artabiliyor. Bu artışla beraber yaşanan su ve altyapı sorunlarına Büyükşehir Belediyesi gereken özeni gösterdi. Geçen yıl su problemi çözüldü, geçen hafta doğalgazın temeli atıldı. Teslimini gerçekleştireceğimiz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu'nun Şarköy ve Tekirdağ'a hayırlı olmasını diliyorum. Bu okulda yetişecek yavrularımızın bizden sonra Ulu Önder Atatürk'ün de belirttiği gibi ilelebet yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti için en iyi eğitimi vermesini temenni ediyorum. Öğretmenlerimize de buradan şükranlarımı sunuyorum. Çünkü onlar gerçekten bin bir emekle çocuklarımızı geleceğe hazırlama gayreti içerisindeler. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Okulumuzun Şarköy'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından devir teslim protokolünün imzalanması ve kurdele kesimi gerçekleşti.

(YG-MEF-Y)



17.05.2017 15:48:14 TSI

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