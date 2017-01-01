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Fatsa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:31
Fatsa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
Fatsa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından düzenlenen 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda okul öğrencileri projelerini sergiledi.
Fatsa'da Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' düzenlendi. Okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu projeler, ilgi odağı oldu. Bilim fuarının açılışına Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Akyol, okul müdürleri ve çok sayıda veli katıldı.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Hüsnü Yücebaş yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin yapmış olduğu projeler çok önemli. B:islerde okul olarak her yıl bilim fuarını açıyoruz. Rehber öğretmenlerimizle birlikte güzel eserler ortaya çıktı" diye konuştu.
Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Akyol ise, "Öğrencilerin ortaya çıkardığı projeler gerçekten çok önemli. Bilim fuarlarının önemi öğrencilerin farklı icatları yapmalarıdır. Bu anlamda okulumuzda ki öğrencilerde önemli projeler ortaya koymuşlar hepsini tebrik diyorum" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

17.05.2017 16:31:07 TSI
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