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Fen-Edebiyat fakültesinde mezuniyet sevinci



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Osmanbey Yerleşkesi tören alanında saat 18.30'da başlayan programa Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, Dekan Prof. Dr. Hasan Akan, fakülte öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, fakültede dereceye giren öğrencilerin, Dekan Prof. Dr. Hasan Akan'ın ve Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın konuşmaları ile devam etti. Fakültelerinin kuruluşunun 25'inci yılında mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Prof. Dr. Hasan Akan,Öğrencilerinin sevincini paylaşmak, fakültemizin ülkemize kazandıracağı mesleğinde yetkin gençlerimizi şerefle uğurlamak için bir araya geldiklerini belirti. Prof. Dr. Akan konuşmasında, "Öncelikle bu anlamlı günde bizlere katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve tüm Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi adına herkese teşekkür ediyor, törenimize hoş geldiniz diyorum. Yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Arkanıza dönüp baktığınızda hepiniz bu süreçte zorlu bir eğitimden geçtiğinizi göreceksiniz.Bugün her biriniz artık kendiniz, ailelerinizin, ülkeniz ve dünyaya karşı da sorumlu gençlersiniz. İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve en üst düzey bilgilerle, kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Sizler, başarıdan başarıya koşarken size aşıladığımız memleket vatan millet sevdası ile işinizin en iyileri olacaksınız. Türkiye'yi bilimde teknolojide medeniyette bir adım ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Bizlerden aldığınız bayrağı sizler dalgalandıracaksınız" dedi. Öğrencilerimizin, iş yaşamlarında ve sosyal yaşamlarında başarılara imza atacak bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaç edinen ve öğrencileri sadece mesleklerinde yetkin hâle gelecekleri bilgileri öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda bir birey olarak sorumluluklarını, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görev ve sorumluluklarını öğrettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Unutmayın ki, dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip eder. Ayrıca şunu da unutmayınız, sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkeniz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız. Hayat okuluna adım attığınız bugün itibariyle, sizlere ömür boyu başarılar diliyorum" diye konuştu

342 öğrencinin mezun olduğu Fen-Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreni, mezun durumdaki öğrencilere diplomalarının dağıtılması ve dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından kep fırlatma etkinliği ile sona erdi.

(AK-SD-Y)



17.05.2017 17:01:14 TSI

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